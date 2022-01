Adapazarı'nda kaçak at kesimine 2 tutuklama

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, kaçak at keserken yakalanan E.H. ile yer temin eden B.D. gözaltına alındı, 36 at ve 7 eşeğe de el kondu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı Köprübaşı Mahallesi'nde bir ahırda kaçak at kesildiği ihbarı üzerine baskın düzenledi. Ahırda etler bulunurken, atları kestiği belirlenen E.H. ile yer temin eden B.D. gözaltına alındı. Savcılık kararıyla şüphelilere ait farklı yerlerde yapılan aramada 36 at ve 7 eşek ele geçirildi. El konulan at ve eşekler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Zabıta timlerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı davrandıkları gerekçesiyle tutuklandı.?Şüphelilerden E.H.'nin daha önce Sakarya Nehri'nin Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi mevkisine bakımsız atları getirmesi nedeniyle yakalanıp hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.