Adapazarı'nda iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Adapazarı'nda iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adapazarı'nda iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, polis kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay akşam saatlerinde Adapazarı Yağcılar Mahallesi 1321. Sokak'ta meydana geldi. 4 kişi otomobil ile aralarında husumet olduğu iddia edilen K.A. ve U.S.G.'nin evinin önüne geldi. K.A. ve U.S.G. ile 4 kişi arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. K.A. ve U.S.G. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanırken, şüpheli 4 kişi ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 


- Sakarya
Adapazarı'nda iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Adapazarı'nda iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Adapazarı'nda iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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