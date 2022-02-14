Adapazarı'nda geri dönüşüm tesisinde yangın (2) - Haberler
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Adapazarı'nda geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

Demirören Haber Ajansı, İsa Çiçek - Güncel
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Adapazarı'nda geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIAdapazarı Keresteciler Sitesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adapazarı Keresteciler Sitesinde bulunan Geri Dönüşüm tesisinde çıkan yangına Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Tesisten yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangında tesis kullanılmaz hale geldi.


Adapazarı'nda geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

Adapazarı'nda geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

Adapazarı'nda geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

Adapazarı'nda geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

Adapazarı'nda geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

Adapazarı'nda geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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