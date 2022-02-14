Adapazarı'nda geri dönüşüm tesisinde yangın - Haberler
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Adapazarı'nda geri dönüşüm tesisinde yangın

Demirören Haber Ajansı, İsa Çiçek - Güncel
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Adapazarı'nda geri dönüşüm tesisinde yangın

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi'nde bulunan Keresteciler Sanayi Sitesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tesisi sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek ve çevresindeki fabrikalara sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.


Adapazarı'nda geri dönüşüm tesisinde yangın

Adapazarı'nda geri dönüşüm tesisinde yangın

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

geri dönüşüm, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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