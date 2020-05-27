Adapazarı'nda Cuma namazı kılınacak yerler belirlendi
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Adapazarı'nda Cuma namazı kılınacak yerler belirlendi

Diyanet İşleri Başkanlığından gönderilen yazı ile Adapazarı'nda Cuma namazı kılınacak yerler belirlendi.

Adapazarı'nda Cuma namazı kılınacak yerler belirlendi
27.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:17

Diyanet İşleri Başkanlığından gönderilen yazı ile Adapazarı'nda Cuma namazı kılınacak yerler belirlendi.

Dünya'yı saran Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla camilerde cemaat ile namaz kılma yasağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan kararla kaldırılmıştı. Virüsün kontrol altına alınması kapsamında alınan karar kapsamında 29 Mayıs günü cemaat Cuma namazı kılınmaya başlanacak. Sosyal mesafe başta olmak üzere kurallar kapsamında namazlar sadece camilerde değil, okul ve açık alanlarda da kılınabilecek.

Sakarya İl Müftülüğüne gönderdiği yazı kapsamında Adapazarı'nda Cuma namazı "Ağa Cami, Korucuk Fahrettin Paşa Cami, Ahmet Yesevi Cami, Maltepe Aksa Cami, Bosnalı Hacı Mehmet Çalışkan Cami, Merkez Hal Cami, Camili Mahallesi İmami Azam Cami, Mesudiye Cami, Camili Mahallesi Yenikent Cami, Mithatpaşa Ulu Cami, Güllük Cami, Osmanlılar Cami, Güneşler Merkez Cami, Sıracevizler Cami, Hidayet Cami, Şeyh Edebali Cami, İdealkent Mescidi, Tek Ahmet Birinci Cami, İhsaniye Cami, Tekeler Seniye Esma Cami, Karaman 17 Ağustos Cami, TOKİ Numan Yazıcı Cami, Karaman İsmet Selim Cami, Ticaret Borsası Mescidi, Karaman Mescidi Aksa Cami, Tuğba Cami, Korucuk Akşemsettin Cami, Yeni Cami, Korucuk Dorukkent, Zirai Aletler Mescidinde" kılınacak. Adapazarı ilçesinde bahçesinde cuma namazı kılınacak okullar da belirtildi. Kılınacak okullar, "Yenikent Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Adapazarı Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi, Atatürk Lisesi, 21 Haziran İlkokulu, TÜRK-İŞ İlkokulu, Fatih Mesleki ve Teknik, Tepekum Mehmet Nuri İlkokulu, Eser İlkokulu, Hızırtepe İsmet İnönü İlkokulu" olarak belirlendi.

Öte yandan pazar yerler, ve köylerde de namazlar kurallara uyularak kılınabilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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