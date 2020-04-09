Adapazarı'nda birçok semt pazarı geçici olarak kapatıldı
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Adapazarı, Güncel

Adapazarı'nda birçok semt pazarı geçici olarak kapatıldı

Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar çerçevesinde ilçe genelinde faaliyet gösteren birçok semt pazarı geçici olarak kapatıldı.

09.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:50
Adapazarı'nda birçok semt pazarı geçici olarak kapatıldı

Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar çerçevesinde ilçe genelinde faaliyet gösteren birçok semt pazarı geçici olarak kapatıldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Bu kapsamda Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde faaliyet gösteren semt pazarları için toplum sağlığını korumak hedefi ile yeni bir karar alınarak, pazarlar geçici bir süreliğine kapatıldı. Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun ilçe genelinde faaliyet gösteren semt pazarları ile ilgili kararını kamuoyu ile paylaşarak, vatandaşların evlerinde kalarak tedbirli olmaya devam etmelerini istedi.

Kaymakam Çelikkaya konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Salgınla mücadele kapsamında, Adapazarı İlçe Hıfzısıhha Kurulu'muzun toplum sağlığını korumak hedefi ile aldığı karar doğrultusunda; 15 Temmuz Camili (Perşembe), Tepekum ve Karaman (Cumartesi), Korucuk ve Güneşler (Pazar) Semt Pazar Yerleri geçici olarak kapatılmıştır. Kapalı sistemde olan; Şeker (Pazartesi), Maltepe (Salı), Ozanlar (Perşembe), Yağcılar ve Hızırtepe (Cuma) Semt Pazar Yerleri, belirlenen tedbir ve alınacak önlemlerle faaliyetlerine devam edecektir. Hemşehrilerimize bilinçli ve sağduyulu yaklaşımları için çok teşekkür ediyor, evlerinde kalarak tedbirli olmaya devam etmelerini istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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