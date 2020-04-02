Adapazarı'nda bir sokak karantinaya alındı
ADAPAZARI'nda, çoğunlukla sebze ve meyve satıcılarının yaşadığı bir sokak karantina altına alındı.
02.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:06
– ADAPAZARI'nda, çoğunlukla sebze ve meyve satıcılarının yaşadığı bir sokak karantina altına alındı.
- Sakarya
Sakarya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından verilen karar doğrultusunda, Adapazarı Ozanlar Mahallesi'nde bulunan Mete Sokak, karantina altına alındı. Sokak giriş -çıkışlara kapatıldı. Polis ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak çevresinde önlem aldı.Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya çalışmaları yerine takip ederken, sokakta çoğunlukla sebze ve meyve satıcılarının yaşadığı öğrenildi.
- Sakarya
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Kaynak: DHA