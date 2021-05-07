Adapazarı'nda açılacak pazar yerleri belirlendi
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Adapazarı'nda açılacak pazar yerleri belirlendi

Adapazarı'nda açılacak pazar yerleri belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde 12 noktada pazar kurulacak.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde 12 noktada pazar kurulacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen pazar yerleri konulu genelgenin ardından Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri kurulacak pazar yerleri belirledi. Bu doğrultuda, belirtilen tarihlerde 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazar yerleri şöyle:

"Yağcılar kapalı pazar yeri, Hızırtepe kapalı pazar yeri, DSİ Şeker Mahallesi kapalı pazar yeri, Maltepe kapalı pazar yeri, Ozanlar kapalı pazar yeri, Karaman açık pazar yeri, Korucuk açık pazar yeri, Mithatpaşa açık pazar yeri, Tepekum açık pazar yeri, Güneşler açık pazar yeri, Camili 1 açık pazar yeri, Camili 2 açık pazar yeri"

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre bu pazar yerlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapılabilecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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