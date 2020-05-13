Adapazarı?nda 2 grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı ADAPAZARI'nda iki grup arasında çıkan tartışmada 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

ADAPAZARI'nda iki grup arasında çıkan tartışmada 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde Adapazarı Yağcılar Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde yürüyüş yapan 2'si yabancı uyruklu 4 kişi ile yaklaşık 10 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA