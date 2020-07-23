Adapazarı-Nallıhan kara yolunda üstyapı çalışmaları Adapazarı-Nallıhan kara yolu üzerinde üstyapı çalışması başlatıldı.

Adapazarı-Nallıhan kara yolu üzerinde üstyapı çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Karayolları 42. Bölge Müdürlüğü tarafından Adapazarı-Mudurnu, Mudurnu-Nallıhan ve Bilecik-Bolu kara yolları üzerinde üstyapı çalışmaları yapılmaya başlandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında mevsim şartlarının uygun olduğu dönemlerde yol üzerinde çukur, çökme ve bozulma bulunan bölgeler sürücülerin daha güvenli ulaşım sağlaması için onarılacak.

Ekipler, 34 kilometrelik güzergahta tespit edilen yerlerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücülerin, çalışma yapılan alanlara yerleştirilen trafik işaretlerine uyması ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Kaynak: AA