Adapazarı Müftülüğünden Afrin'e un yardımı gönderildi

23.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:58

Sakarya'nın Adapazarı İlçe Müftülüğü tarafından toplanan 25 ton unun yüklendiği tır, Afrin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Müftülük önünde 25 ton unun yüklendiği tırın Afrin'e uğurlanması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak, Sakarya İl Müftülüğü koordinesinde kardeşlik seferberliği çerçevesinde düzenledikleri yardım kampanyasında Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine un gönderdiklerini söyledi.

Hayırseverlerin, din görevlilerinin ve cemaatin destekleriyle hazırlanan yardım malzemelerinin Afrin'e gönderileceğini ifade eden Albayrak, "Bu vesileyle onlarla birlik ve beraberliğimizi geliştireceğiz. Kardeşlerimize maddi olarak da onların yanında olduğumuzu ifade etmiş olacağız. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim yaptıkları yardımı kabul eylesin. Yardımların inşallah devamı gelecek." diye konuştu.

Daha sonra 25 ton un yüklü tır, dualarla Afrin'e ulaşmak üzere yola çıktı.

Kaynak: AA