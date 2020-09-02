Adapazarı Meclisi toplandı
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Adapazarı Meclisi toplandı

Adapazarı Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlığında, salgın önlemleri alınarak gerçekleştirildi.

Adapazarı Meclisi toplandı
02.09.2020 15:44 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:49

Adapazarı Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlığında, salgın önlemleri alınarak gerçekleştirildi.

Adapazarı Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında gündem dışı konuşma yapan AK Partili Meclis Üyesi M. Reşit Yazıcı, engelli hizmetlerinde alınan mesafeler ve kamu kurumlarındaki engellilere yönelik çalışmalarla ilgili ayrıntıları meclis üyeleri ile paylaştı, istatistiki bilgiler verdi. AK Parti iktidarlarında engelli bireylerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi noktasında önemli çalışmaların yapıldığını ve hizmetlerin sunulduğunu aktaran Yazıcı, "Sağlık sistemimizle özellikle pandemi sürecinde de en başarılı ülkelerden biriyiz. Engelli vatandaşlarımızın yaşamına ve onların taleplerine daha çok dikkat kesilerek engelsiz şehirler oluşturabilir ve sorunları asgariye indirebiliriz" diyerek engelsiz şehirlerin önemine dikkat çekti.

Yazıcı'ya bilgilendirici konuşmasından dolayı teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, "AK Parti iktidarlarında hamdolsun Reşit Bey'in de ifade ettikleri gibi engelsiz yaşam için çok çok önemli çalışmalar yapıldı. Ben de mesleki tecrübelerimde birçok çalışmaya katıldım, şahit oldum. Engellilerimizin yaşamı ile ilgili bilinç düzeyi de oldukça arttı. Proje hazırlanırken çalışma arkadaşlarımız daha projelerin ana hatlarında erişebilirliğe yönelik çalışmalar yapıyor. Engellilerimizin yaşam standartları başta olmak üzere bu konudaki daha birçok meselede daha iyi noktalara gelebileceğimize de inanıyorum. Erişebilirliğe uygun projeler ve engellilerimize yönelik hassas yaklaşımlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından üç maddelik meclis gündemine geçildi. İki madde imar ve tetkik komisyonuna havale edilirken, bir madde ise plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Gündemin görüşülmesinin ardından Başkan Mutlu Işıksu, 9 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'da toplanmak üzere meclis birleşimine ara verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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