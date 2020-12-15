Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden "Bir Dünya Okusam" kitap çekilişi
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Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden "Bir Dünya Okusam" kitap çekilişi

15.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:08
Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sosyal-Kültürel Faaliyetler ve Dijital Yönetim Birimi'nin ortaklaşa hazırladığı "Bir Dünya Okusam" kitap çekilişi tüm hızıyla sürüyor.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sosyal-Kültürel Faaliyetler ve Dijital Yönetim Birimi'nin ortaklaşa hazırladığı "Bir Dünya Okusam" kitap çekilişi tüm hızıyla sürüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde bilgisayar ekranına bağlı kalan öğrencileri az da olsa uzaklaştırmak, öğrencilerin farklı yazı türlerini tanımalarını sağlamak, onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve farklı dünyalar keşfetmelerini sağlamak amacıyla yapılan çekiliş, 21 Aralık'ta sona erecek.

Sonuçlar, kurumun "adapazarimem_kultursanat_spor" isimli İnstagram sayfasında açıklanacak.

Öğrenciler sayfayı ziyaret ederek çekilişe katılabilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, çalışmanın ilk etapta ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında yürütüleceğini, sonraki zamanlarda diğer gruplarla da bu tarz etkinliklerin yapılacağını bildirdi.

Amaçlarının öğrencilerin kütüphanesine, bilgi birikimine, kelime hazinesine ve hayal dünyasına katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Bakırtaş, her dönemde olduğu gibi bu dönemde de okuma çalışmalarına ağırlık vereceklerini kaydetti.

Bakırtaş, kitap desteği sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

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