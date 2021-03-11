Adapazarı Belediyesinden Kovid-19 aşısı farkındalık çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adapazarı Belediyesinden Kovid-19 aşısı farkındalık çalışması

11.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:18
Adapazarı Belediyesinden Kovid-19 aşısı farkındalık çalışması

Adapazarı Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili reklam panolarında ve sosyal medyada farkındalık çalışması yapıldı.

Adapazarı Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili reklam panolarında ve sosyal medyada farkındalık çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce "Uzak Değil" sloganıyla yayımlanan çalışmalar, şehir merkezindeki birçok reklam panosunda ve Adapazarı Belediyesinin kurumsal sosyal medya hesaplarında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm yetkili organlarımızın salgına karşı uyguladığı politikaları yerelde güçlü şekilde destekleyecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 'Yarını Unutma Yarım Bırakma' sloganımızla salgına karşı yaptığımız tedbir çağrılarının ardından şimdi de 'Uzak Değil' sloganımızla çok kıymetli hemşehrilerimizden aşı çalışmalarına destek olmalarını istirham ediyoruz. Koronavirüs aşısıyla eski güzel günler, sevdiklerimize sarılmak uzak değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Şevket Çoruh İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Mesut Özil Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adapazarı Belediyesinden Kovid-19 aşısı farkındalık çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:26:54. #1.14#
title