Adapazarı Belediyesi toplu sünnet şöleni yapacak

Adapazarı Belediyesi, geleneksel toplu sünnet şöleni kayıtları sona erdi. 131 çocuğun aileleri ve sevdikleri ile birlikte olacakları sünnet şöleni, 2 Ağustos'ta yapılacak.

Adapazarı Belediyesi, geleneksel sünnet şöleni 2 Ağustos Cuma günü saat 15.00'da Can Düğün Salonunda yapılacak. 6 ile 14 yaş grubundaki çocukların müracaat edebildiği sünnet şöleninde toplam 131 çocuk sünnet edilecek. Sünnet Şöleninde palyaço, oyun grupları, eğlence, pamuk helva ve yüz boyama gibi etkinliklerle çocuklar gönüllerince eğlenecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA