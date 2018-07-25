Adapazarı Belediyesi'nde Tek Parola Galibiyet

Adapazarı Belediyesi'nde Tek Parola Galibiyet

Adapazarı Belediyesi Offroad Team Takımı, hafta sonu yapılacak Offroad yarışlarında mutlak galibiyet hedefliyor.

Adapazarı Belediyesi'nde Tek Parola Galibiyet

Adapazarı Belediyesi Offroad Team Takımı, hafta sonu yapılacak Offroad yarışlarında mutlak galibiyet hedefliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Veziroff yarışlarında klasman birinciliğini göğüsleyen Adapazarı Belediyesi Offroad Team Takımı, hafta sonu düzenlenecek yarışlara doludizgin hazırlanıyor. Nefes kesen etaplara ve keyifli anlara sahne olacak yarışlar, 28-29 Temmuz tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek. - SAKARYA

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