Adapazarı Belediyesi, Muhtarlar Federasyonu ve SGC üyeleri kan bağışladı
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Adapazarı Belediyesi, Muhtarlar Federasyonu ve SGC üyeleri kan bağışladı

05.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:28
Adapazarı Belediyesi, Muhtarlar Federasyonu ve SGC üyeleri kan bağışladı

Adapazarı Belediyesi, Sakarya Muhtarlar Federasyonu ile Sakarya Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanları ve üyeleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Adapazarı Belediyesi, Sakarya Muhtarlar Federasyonu ile Sakarya Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanları ve üyeleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Mutlu Işıksu, başkan yardımcıları Hilmi Kızılcık ve Fatih Çelikel ile belediye meclis üyeleri, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve muhtarlar, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur ve gazeteciler, Adapazarı Belediyesi önünde yer alan kan bağışı noktasına gelerek kan verdi.

Başkan Işıksu, kan bağışı sonrası yaptığı açıklamada, "Kızılay'ın kan stoklarını artırarak, gelen taleplere cevap verebilmesi adına, bizler de Meclis üyelerimiz, Muhtarlar Federasyonu ve Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ile bağışta bulunduk. Tüm vatandaşlarımızı, belediyemiz önünde bulunan kan bağışı noktasına gelerek kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki de Başkan Işıksu ve katılımcılara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde kan stoklarımızı artırmak adına çeşitli paydaşlarla kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Bugün Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu'nun destekleriyle, Muhtarlar Federasyonu ve Gazeteciler Cemiyeti üyeleriyle önemli bir etkinlik gerçekleştirdik. Örnek davranışları için tüm paydaşlarımıza ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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