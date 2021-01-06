Adapazarı Belediyesi 677 esnafın iş yerini dezenfekte etti
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Adapazarı Belediyesi 677 esnafın iş yerini dezenfekte etti

06.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:57
Adapazarı Belediyesi 677 esnafın iş yerini dezenfekte etti

Adapazarı Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 677 esnafın iş yeri dezenfekte edildi.

Adapazarı Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 677 esnafın iş yeri dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günlerden itibaren esnafa yönelik desteklerini sürdüren Adapazarı Belediyesi, dezenfekte işlemlerine de hızla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, 115 eczane, 281 berber ve 281 kadın kuaförü olmak üzere 677 esnafın dükkanı dezenfekte edildi.

Ekipler, vatandaşların uğrak noktaları olan işletmelere yönelik dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada, "Salgına karşı devletimizin ve hükümetimizin almış olduğu tedbirler olumlu sonuçlar vermeye başladı. Son vaka da ortadan kalkıncaya kadar tedbirleri elden bırakmamalıyız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

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