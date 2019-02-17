Adapazarı Belediye Başkan Adayı Işıksu'dan Ziyaretler

AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve teşkilat mensuplarıyla seçim çalışmalarını sürdüren Işıksu, STK, esnaf ve mahallelilerle bir araya geldi.

STK, esnaf ve mahallelilerle bir araya gelen Işıksu, hedeflerinin şehrin ekonomik yaşamını daha da ileriye taşımak olduğunu belirtti.

Işıksu, Adapazarı'nın kalbi olan ticari çarşıların dinamizm kazanma sürecini esnafla başlatmak ve kentin ekonomik yaşamını daha da ileriye taşımak istediklerini belirterek, "Adapazarı'mızın ticari merkezlerini canlandıracak çalışmalar yapmayı hedefliyor, şehrimizin kalbi olan ticari çarşılarımızın dinamizm kazanma sürecini esnafımızla birlikte başlatmak ve şehrimizin ekonomik yaşamını daha da ileriye taşımak istiyoruz. Esnafımızla her zaman istişare edeceğimizin sözünü veriyoruz." dedi.

Işıksu, her kesime yönelik çalışmalar yürüteceklerini belirtirken, kadınların sosyal yaşama katılımını artıracaklarını vurguladı.

Kaynak: AA