Adanış - Kutsal Kavga Filmi
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'Adanmışlar', İstanbul’u fethinin ardından Türklerin eline geçen önemli bir sırrı korumak için teşkilatlanmış olan bir gruptur. Sırrı korumak için her şeyi göze alan 'Adanmışlar, sırrı ele geçirmek için çabalayan karanlık güçlere karşı zorlu bir mücadeleye girişir.
Yönetmen: Emir Khalilzadeh
Senaryo: Baki İlhan
Oyuncular: İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, Turgay Tanülkü, Cenk Karagöz, Can Nergis, Ercüment Fidan, Dilek Serbest, Edip Saner, Hakan Eksen, Anıl Yıldız, Ali Emrah Doğan, Aras Özdoyran, Mara Çimen, Esra Akbaş, Suat Köroğlu
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Adanış - Kutsal Kavga
Yapımcı Firma: Feyz Film Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 27.03.2020
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