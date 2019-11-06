Adanış - Kutsal Kavga Filmi

06.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:58

'Adanmışlar', İstanbul’u fethinin ardından Türklerin eline geçen önemli bir sırrı korumak için teşkilatlanmış olan bir gruptur. Sırrı korumak için her şeyi göze alan 'Adanmışlar, sırrı ele geçirmek için çabalayan karanlık güçlere karşı zorlu bir mücadeleye girişir.

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Baki İlhan

Oyuncular: İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, Turgay Tanülkü, Cenk Karagöz, Can Nergis, Ercüment Fidan, Dilek Serbest, Edip Saner, Hakan Eksen, Anıl Yıldız, Ali Emrah Doğan, Aras Özdoyran, Mara Çimen, Esra Akbaş, Suat Köroğlu

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Adanış - Kutsal Kavga

Yapımcı Firma: Feyz Film Prodüksiyon

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 27.03.2020



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Kaynak: InterSinema.com