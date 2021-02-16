Adanasporlu Fıratcan Üzüm, geçmişteki performansını yakalayarak Süper Lig'de top koşturmak istiyor
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Adanasporlu Fıratcan Üzüm, geçmişteki performansını yakalayarak Süper Lig'de top koşturmak istiyor

16.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:20
Adanasporlu Fıratcan Üzüm, geçmişteki performansını yakalayarak Süper Lig'de top koşturmak istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un genç kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm, Trabzonspor'da yaşadığı sakatlıktan kurtulduğunu belirterek, eski performansını yakalayarak turuncu-beyazlılarla Süper Lig'e yükselmek istediğini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un genç kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm, Trabzonspor'da yaşadığı sakatlıktan kurtulduğunu belirterek, eski performansını yakalayarak turuncu-beyazlılarla Süper Lig'e yükselmek istediğini söyledi.

Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan devre arasında turuncu-beyazlılara transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm, AA muhabirine, kendisinin ve takımının hedefleri hakkında açıklamada bulundu.

Fıratcan, Adanaspor'u futbola başladığı yıllardan itibaren takip ettiğini kaydetti.

Adanaspor'un köklü bir camia olduğunu aktaran Fıratcan, şu ifadeleri kullandı:

"Adanaspor'u inşallah Süper Lig'deki günlerine döndürürüz. Burada Eskişehir'de gösterdiğim başarılı performansı yakalamaya çalışacağım. Trabzonspor benim için talihsizliklerle geçti. Sakatlandım, sahaya döndüm, bir daha sakatlandım. Trabzonspor da büyük bir camia. Toparlamak benim için zor oldu ama Adanaspor benim için yeni bir başlangıç. İnşallah burada hep birlikte hedefe doğru yürürüz. Eskişehirspor'daki performansımı yakalayıp tekrar başarılı olmak istiyorum."

Genç oyuncu, sakatlıktan kurtulduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 3 ay önce ameliyat geçirdim ama şu an gayet iyiyim. Buraya gelmeden bir hafta önce takımla idmanlara da başlamıştım. Yaklaşık 2 haftadır hazırım. Takımdaki arkadaşlarımdan fizik olarak biraz eksiklerim var ama onları yakalamak üzereyim." diye konuştu.

Forma giymek için heyecanlandığını belirten Fıratcan, "Hocam şans verirse sahada olmayı çok isterim. Sol ve sağ kanatta oynuyorum. Sol kanatta daha iyiyim. Hocamız nerede görev verirse elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırız. Takımda çok değerli oyuncular var. Forma rekabetinde hak eden oynasın." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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