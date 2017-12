Adanaspor Zorlu Deplasmandan Galip Ayrıldı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında zorlu Eskişehirspor deplasmanına konuk olan Adanaspor, maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Onlar da kazanabilirdi, iyi pozisyonları var" değerlendirmesinde bulundu.



Evindeki son maçı kazanmak isteyen Eskişehirspor, binlerce taraftarının desteği ile mücadeleye etkili başladı. Henüz 12. dakikada golü bulan Eskişehir temsilcisini, Adanaspor 30. ve ikinci yarının başında attığı gollerle durdurdu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Çok zor bir deplasman. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Ligin geride kalan kısmında Adanaspor deplasmanda 7 tane maç oynamış. Bunlardan sadece 2 tane beraberlik alabilmiş. 2 gol atabilmiş, 14 gol yemiş. Böylesine olumsuz bir deplasman karnesiyle beraber bugün buradaydık. Takımla bugün 11. günümüzü geçiriyoruz. Bu sürede gördüğümüz eksiklikleri tamamlama noktasında şu an için yapabildiğimiz en büyük şey, takımın enerjisini yükseltmek. Bu kaliteli kadronun neler yapabileceğini onlara göstermek. Taktiksel olarak bir takım şeyler yapmak istiyorsunuz ama bunların hemen istediğiniz hale gelmesi çok kolay olmuyor. 11 günde hiçbir şeyi halledemezsiniz. Ama bizim için çok önemli bir sürece giriyoruz. 10-15 günlük bir kamp dönemimiz olacak. Bu galibiyetin morali ve motivasyonu, bize çok büyük enerji katacak. Buna inanıyorum" dedi.



"Bizim adımıza çok mühim bir iş"



Eskişehirspor'u yenmenin mühim bir iş olduğunu belirten Özköylü, "Evet maç içerisinde özellikle o ilk 15 dakika direncin karşılığını veremedik. Oynamalarına çok müsade ettik, hiç istemediğimiz şeyler yaptık. Neticesinde mağlup duruma düştük. Daha sonra dengeledik, golü attık. 3. golü de atabilirdik, oyun her iki tarafa da gidebilirdi. Onlar da kazanabilirdi, iyi pozisyonları var. Bizde kazanacak daha çok pozisyon bulduk. Netice olarak önemli olan kazanmaktı. Kazandığımız için çok mutluyum. Ciddi bir direnç kurduk, sahada iyi bir mücadele ortaya koyduk. Bütün eksikliklerimize rağmen bugün galip gelerek, çok önemli bir rakibi sahasında bu kadar seyircisinin önünde yenmek, bizim adımıza çok mühim bir iş. Bunu başardık, ben oyuncu arkadaşlarımı ve Eskişehirspor'u tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



"Siz taraflı bakıyorsunuz"



Basın mensuplarını sordukları sorudaki duruma taraflı bakmakla suçlayan Özköylü, takımının vakit geçirmesini değerlendirdi. Öndeyken bazı şeylerin kullanılmasının gerektiğini ifade eden Özköylü, "Hepsinde müdahale ve sakatlık var. Biz oyuncularımızın hiçbirine yatın demedik. Siz taraflı bakıyorsunuz. Deplasmanda oynuyorsunuz, bu kadar baskı yemişsiniz, Eskişehirspor olsa, yatmayacak mı? Bunu bu ligde herkes yapıyor. Bence doğru değil. Allah yukarıda şahidim bana inanın, hiçbir oyuncuma 'Yere yatın, vakit geçirin' demedim. Ama sakatlık oldu, oyuncu düşmüştür, oyuncu o anda yorgundur, tabii ki kalkmaz. Öndesin, bazı şeyleri burada kullanmanız gerekecek. Bunu her takım yapıyor. Bu anlamda hiçbir art niyetimiz yok. Bunu lütfen bilmiş olun" diye konuştu. - ESKİŞEHİR