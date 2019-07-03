Adanaspor yeni sezona çift idmanla çalışıyor

Turuncu-beyazlı takım yeni sezon kampının üçüncü gününde Osman Yereşen Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Adanaspor, koşu ve stretching çalışması yaparak günün ilk antrenmanını tamamladı. Öte yandan izinden dönen Robert, Diniz, Digao ve Özkan da takımla beraber antrenmanlara başladı.

Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün akşam saat 19.00'da Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA

Kaynak: İHA