Adanaspor yardımcı antrenörü Zafer Karagöz hayatını kaybetti TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un yardımcı antrenörü 45 yaşındaki Zafer Karagöz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un yardımcı antrenörü 45 yaşındaki Zafer Karagöz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir özel bir hastanede mide kanseri nedeniyle tedavi gören Karagöz, hayatını kaybetti.

Karagöz'ün vefatı nedeniyle Adanaspor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Seni tanımak güzeldi. Mekanın cennet olsun hocam." ifadesi kullanıldı.

Zafer Karagöz, futbolculuk hayatında Eskişehirspor, Sakaryaspor ve Konyaspor gibi takımlarda forma giymişti.

Kaynak: AA