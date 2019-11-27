27.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:57

Adanaspor ve Adana Demirspor'un emektar futbolcularından cezaevinde gösteri maçı

Adana'da Adanaspor ve Adana Demirspor'un emektar futbolcuları, Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve mahkumlara gösteri maçı yaptı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun spor salonunda organize edilen karşılaşmada Adanaspor ve Adana Demirspor'a bir dönem damgasını vuran veteran futbolcular karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen karşılaşmada tutuklu ve mahkumlar moral buldu. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, cezaevindeki mahküm ve tutukluların cezaevindeki yaşamlarının yanı sıra cezaevinden sonraki yaşamlarına ışık tutacak faaliyetlerde bulunmayı hedeflediklerini belirterek, bu tip etkinlikleri ve meslek edindirme çalışmalarını işaret etti. Sporun birleştirici etkisi olduğuna vurgu yapan Yurdagül, Hiçbir şanssızlık bizi hedeflerimizden alıkoymamalı dedi.

Adanaspor'un Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Eyüp Arın ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, Bilerek veya bilmeyerek bir suç işlemiş kader mahkumlarımızın bir gününü, bir dakikalarını bile değiştirebildiysek ne mutlu bize. Burada aslında bir eğlence düzenleniyor. İçerisinde biz de varız, onlar da var. Bu coşkuyu biz oynayarak yaşatmaya çalışıyoruz diye konuştu.

Karşılaşmanın ardından oyunculara cezaevi mahkumlarının hazırladığı el işi eşyalar hediye edilirken oyuncular tarafından da Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül'e Adanaspor ve Adana Demirspor formaları hediye edildi.

Kaynak: DHA