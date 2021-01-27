Adanaspor'un yeni teknik direktörü Emrah Bayraktar oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adanaspor'un yeni teknik direktörü Emrah Bayraktar oldu

27.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:34
Adanaspor'un yeni teknik direktörü Emrah Bayraktar oldu

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Emrah Bayraktar getirildi.

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Emrah Bayraktar getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün Yunus Murat Ceylan ile yolların ayrıldığı anımsatılarak, "2019-2020 sezonunda kulübümüzde sportif direktör olarak görev yapan Emrah Bayraktar yeni teknik direktörümüz olarak göreve başlayacaktır. Kendisine ve ekibine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Adanaspor, ligde 21 puanla 11. sırada bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Engin Akyürek Jason Statham Tuba Büyüküstün
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Mustafa Cengiz Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Rusya Antalya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adanaspor'un yeni teknik direktörü Emrah Bayraktar oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 14:41:02. #1.14#
title