Adanaspor'un kamp programı belirlendi

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, yeni sezon öncesi çalışmalarına 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlıların 2019-2020 sezonu hazırlık programı belirlendi.

Adana'da 1 Temmuz'da bir araya gelecek ve ilk antrenmanını Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleştirecek Akdeniz ekibi, 10 Temmuz'da Bolu'da kampa girecek.

Bolu'daki ilk kamp dönemini 24 Temmuz'da tamamlayacak Adanaspor, 27 Temmuz'da yine bu kentte toplanarak 9 Ağustos'a kadar hazırlıklarını sürdürecek.

Adanaspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 özel maç oynayacağı aktarıldı.

Kaynak: AA