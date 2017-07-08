Adanaspor'un İlk Hazırlık Maçı Yarın

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Adanaspor, ilk hazırlık maçını yarın İran takımlarından Padide Khorasan ile yapacak.



TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor. Kamp döneminin 2. etabını da Bolu'da geçirecek olan turuncu-beyazlılar, yeni sezona 30 kişilik kadrosuyla günde çift antrenman yaparak hazırlanıyorlar. Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen bugünkü antrenmanda 6'şarlı 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, orta ve şut çalışmalarıyla tamamladı.



Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Adanaspor, şu ana kadar 8 transfer yapmasına rağmen oyuncu arayışlarına hala devam ediyor. Kamp dönemi boyunca 6 hazırlık maçı yapacak olan Adanaspor'un ilk maçı yarın saat 17.00'de İran Süper Lig takımlarından Padide Khorasan ile olacak. - BOLU