Adanaspor'un hazırlık maçları belli oldu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Adanaspor'un hazırlık maçları belli oldu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni sezon öncesi yapacağı hazırlık müsabakaları belli oldu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre hazırlık maç programı şöyle:

23 Temmuz Salı: Adanaspor - Tuzlaspor

29 Temmuz Pazartesi: Adanaspor - Keçiörengücü Spor Kulübü

31 Temmuz Çarşamba: Adanaspor - Fatih Karagümrük Spor Kulübü

5 Ağustos Pazartesi: Adanaspor - İstanbulspor A.Ş.

7 Ağustos Çarşamba: Boluspor - Adanaspor

Hazırlık maçlarının saatlerinin ise ilerleyen günlerde kulübün, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı belirtildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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