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Adanaspor'un genç futbolcuları, düşme hattından kurtulma umutlarını kaybetmedi

TFF 1. Lig'de küme düşme potasında yer alan Adanaspor'un genç futbolcuları, ligde kalacaklarına inandıklarını kaydetti.

Adanaspor'un genç futbolcuları, düşme hattından kurtulma umutlarını kaybetmedi
18.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:30

TFF 1. Lig'de küme düşme potasında yer alan Adanaspor'un genç futbolcuları, ligde kalacaklarına inandıklarını kaydetti.

Turuncu-beyazlı ekibin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Celil Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada bireysel çalıştıklarını, lig takviminin açıklanmasıyla bir araya gelerek takımla antrenmanlara başladıklarını söyledi.

Bu süreci takım olarak iyi değerlendirdiklerini anlatan Celil, 29. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacaklarını anımsattı.

Celil, ligde kalan 6 maça da 3 puan hedefiyle çıkacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Giresunspor maçına da 3 puan için çıkacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, kazanmak için oynayacağız. Her maça galibiyet için çıkıyoruz. Şanssızlıklar peşimizi bırakmıyor açıkçası ama inşallah bunu kıracağız. Hedefimiz ligde kalmak. Hala umudumuz var ve sonuna kadar bu devam edecek. Şu an takımda çok iyi bir arkadaşlık var. Hocamız da sağ olsun yardım ediyor. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. İnşallah ligde kalarak buraya yakışanı yapacağız."

İrfan Can Eğribayat: "Aradan sonra iyi başlamak istiyoruz"

Adanaspor'un 21 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, yaklaşık 40 gündür takım olarak çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Antrenmanlarda çok iyi çalıştıklarını dile getiren genç kaleci, şunları kaydetti:

"Hocalarımız eşliğinde çok güzel çalıştık ve lige iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Oynayacağımız Giresunspor maçına takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Aradan sonra iyi başlamak istiyoruz. İlk maçta galip gelirsek takımın ligde kalacağını düşünüyorum. Tüm takım da aynı düşüncede. Son 6 maçlık bir periyot kaldı. İlk galibiyet, kalan 5 maçımıza da yansıyacak. Hedefimiz kazanmak. Giresun'a galibiyet için gideceğiz. İnşallah bizim için hayırlı bir sonuç olur."

Savaş Polat: "Ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Turuncu-beyazlı ekibin 23 yaşındaki savunma oyuncusu Savaş Polat, ligde kalan maçları sakatlıksız ve sorunsuz geçirmek istediklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Bizi bekleyen 6 maçlık zor bir süreç var. Buna iyi hazırlandık, ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şu anda tek hedefimiz Giresunspor'u yenmek. Galip geldiğimizde daha farklı konuşabiliriz. İnşallah çok iyi bir başlangıç yaparak Bursaspor maçını da iyi geçirip önümüze bakmak istiyoruz."

Kaynak: AA

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