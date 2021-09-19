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Adanaspor-Ümraniyespor maçının ardından

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Adanaspor-Ümraniyespor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Adanaspor'da teknik sorumlu Yılmaz Akbaşlı, gelecek maçlarda daha iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Adanaspor'da teknik sorumlu Yılmaz Akbaşlı, gelecek maçlarda daha iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyledi.

Akbaşlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Gol atma problemlerinin olduğunu aktaran Akbaşlı, şöyle konuştu:

"Puana ihtiyacımız vardı ama golü bulamadık. Bizim eksik olan tarafımız bu zaten. İnşallah diğer maçlarda bunu telafi ederiz. Rakip takım da namağlup, gol yemeyen bir takım. İlk golü biz atalım dedik ama nasip olmadı. Her geçen gün takım daha iyiye gidiyor. Eksikleri giderdiğimizde daha iyi neticeler alacağız. İnşallah kayıp puanı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında telafi ederiz. Bugün seyircimize futbol olarak bir şeyler verdik ama netice olarak galip gelemedik, üzüntümüz bu. Erzurum deplasmanı zor bir deplasman. Daha iyi hazırlanıp, puan ve puanlar alarak Adana'ya gelmek istiyoruz."

Uçar: "Kazanma hedefiyle gelmiştik"

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, taktik disiplinden kopmadıkları için oyuncularını tebrik etti.

Son 8 günde 3 maç oynadıklarını anımsatan Uçar, şunları kaydetti:

"Adana'ya tamamen kazanma hedefiyle gelmiştik. Aslında iki takımın da stratejisi birbirine yakındı. İlk yarı kalemize çok fazla top gelmedi. Girdiğimiz pozisyonlarda son vuruş becerilerini daha doğru yapabilseydik, bizim adımıza farklı bir ilk yarı olabilirdi. İlk 5 maçta ilk yarıya hep önde giriyorduk. Bugün berabere girdik. İkinci yarıda stratejimizde bir değişiklik yoktu. Yine baskıya devam edip kazanabildiğimiz toplarla sonucu istiyorduk. Topun bizde olduğu kısımlarda çözüm noktalarımız vardı. Onları zaman zaman kullandık. Üretkenlik anlamında değil ama sonlandırma anlamında sıkıntı yaşadığımız bir maç oldu. Genel anlamda bakarsak bu zor seriden mağlup olmadan İstanbul'a dönebilmek bizim adımıza önemli bir başarı."

AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri
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Haber: Adanaspor-Ümraniyespor maçının ardından - Haberler Spor
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