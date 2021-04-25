Adanaspor-Ümraniyespor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Son 2 maçta 6 puana talibiz. 6 puanı alıp, bu puanların play-off için yeterli olup olmadığına bakacağız." dedi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Son 2 maçta 6 puana talibiz. 6 puanı alıp, bu puanların play-off için yeterli olup olmadığına bakacağız." dedi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Play-off şanslarının matematiksel olarak devem ettiğini vurgulan Uçar, şöyle konuştu:

"Haftaya bu şansı sürdürerek girmek bizim adımıza keyif verici. Üst üste kazandığımız 4'üncü maç. Bizim adımıza en uzun seriyi yakaladığımız bir durum. İlk yarı duran toptan bulduğumuz golle 1-0 içeriye girdik. Final paslarını doğru kullanabilseydik ilk yarıda maçı koparabilirdik. Maalesef oyun kurulumunda yaptığımız hatalar ve üçüncü bölgeye getirdiğimiz toplarda final pasları doğru yapmamızdan dolayı 1-0 önde girebildik. İkinci yarının başında bulduğumuz golle daha da rahatladık. Oyuncularımın disiplinden ve kazanma arzularından dolayı mutluyum. Bu beni memnun etti, kendilerine bu anlamda teşekkür ediyorum. Son 2 maçta 6 puana talibiz. 6 puanı alıp, bu puanların play-off için yeterli olup olmadığına bakacağız."

Eyüp Arın: "Bu işi bugün kötü oynayarak beceremedik"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın da maça galibiyet hedefiyle başladıklarını belirtti.

Maçta ilk yarı çok tutuk ve durgun göründüklerine dikkati çeken Arın, şöyle konuştu:

"En çok üzerinde durduğumuz Bereket Sigorta Ümraniyespor'un duran toplarda etkili olduğu ve bireysel sorumluluk verdiğimiz oyuncuların birinin adamını kaçırması. Duran top hatası ilk yarıyı geride kapatmamıza sebep oldu. İkinci yarı isteklerimiz doğrultusunda dengeyi sağlamak istedik ama çok erken yediğimiz ikinci golden sonra biraz daha çaba sarf etmek zorunda kaldık. Bu işi bugün kötü oynayarak beceremedik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt