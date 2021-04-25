Adanaspor-Ümraniyespor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adanaspor-Ümraniyespor maçının ardından

Adanaspor-Ümraniyespor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Son 2 maçta 6 puana talibiz. 6 puanı alıp, bu puanların play-off için yeterli olup olmadığına bakacağız." dedi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Son 2 maçta 6 puana talibiz. 6 puanı alıp, bu puanların play-off için yeterli olup olmadığına bakacağız." dedi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Play-off şanslarının matematiksel olarak devem ettiğini vurgulan Uçar, şöyle konuştu:

"Haftaya bu şansı sürdürerek girmek bizim adımıza keyif verici. Üst üste kazandığımız 4'üncü maç. Bizim adımıza en uzun seriyi yakaladığımız bir durum. İlk yarı duran toptan bulduğumuz golle 1-0 içeriye girdik. Final paslarını doğru kullanabilseydik ilk yarıda maçı koparabilirdik. Maalesef oyun kurulumunda yaptığımız hatalar ve üçüncü bölgeye getirdiğimiz toplarda final pasları doğru yapmamızdan dolayı 1-0 önde girebildik. İkinci yarının başında bulduğumuz golle daha da rahatladık. Oyuncularımın disiplinden ve kazanma arzularından dolayı mutluyum. Bu beni memnun etti, kendilerine bu anlamda teşekkür ediyorum. Son 2 maçta 6 puana talibiz. 6 puanı alıp, bu puanların play-off için yeterli olup olmadığına bakacağız."

Eyüp Arın: "Bu işi bugün kötü oynayarak beceremedik"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın da maça galibiyet hedefiyle başladıklarını belirtti.

Maçta ilk yarı çok tutuk ve durgun göründüklerine dikkati çeken Arın, şöyle konuştu:

"En çok üzerinde durduğumuz Bereket Sigorta Ümraniyespor'un duran toplarda etkili olduğu ve bireysel sorumluluk verdiğimiz oyuncuların birinin adamını kaçırması. Duran top hatası ilk yarıyı geride kapatmamıza sebep oldu. İkinci yarı isteklerimiz doğrultusunda dengeyi sağlamak istedik ama çok erken yediğimiz ikinci golden sonra biraz daha çaba sarf etmek zorunda kaldık. Bu işi bugün kötü oynayarak beceremedik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Engin Altay Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adanaspor-Ümraniyespor maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 23:50:53. #1.16#

title