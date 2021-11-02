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Adanaspor tribününde evlilik teklifi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Adanaspor tribününde evlilik teklifi

Adanaspor taraftarı, hayatını birleştirmek istediği kadına tribünde evlilik teklifi yaptı.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Adanaspor taraftarı, hayatını birleştirmek istediği kadına tribünde evlilik teklifi yaptı.

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Altınordu'yu ağırladı. Turuncu-beyazlı ekibin 1-0 kazandığı maçta Zeynel Can Koğa, hayatını birleştirmek istediği İlknur Zeybek'e evlilik teklifi yaptı.

İlknur ise Zeynel Can'ın teklifine 'evet' yanıtını verdi. - ADANA

Adanaspor tribününde evlilik teklifi

Adanaspor tribününde evlilik teklifi

Adanaspor tribününde evlilik teklifi

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