Adanaspor tribününde evlilik teklifi
Adanaspor taraftarı, hayatını birleştirmek istediği kadına tribünde evlilik teklifi yaptı.
ALTINORDU, ORDU (İHA) - Adanaspor taraftarı, hayatını birleştirmek istediği kadına tribünde evlilik teklifi yaptı.
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Altınordu'yu ağırladı. Turuncu-beyazlı ekibin 1-0 kazandığı maçta Zeynel Can Koğa, hayatını birleştirmek istediği İlknur Zeybek'e evlilik teklifi yaptı.
İlknur ise Zeynel Can'ın teklifine 'evet' yanıtını verdi. - ADANA