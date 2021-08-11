Adanaspor Teknik Direktörü Gül: "Yeni bir felsefe inşa etmeye çalışıyoruz"
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Adanaspor Teknik Direktörü Gül: "Yeni bir felsefe inşa etmeye çalışıyoruz"

Adanaspor Teknik Direktörü Gül: 'Yeni bir felsefe inşa etmeye çalışıyoruz'
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinde Adanaspor'un teknik direktörü Fırat Gül, yeni sezonda farklı bir kimlikle sahada olacaklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinde Adanaspor'un teknik direktörü Fırat Gül, yeni sezonda farklı bir kimlikle sahada olacaklarını söyledi.

Osman Yereşen Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Gül, kamp ve transfer dönemini çok iyi geçirdiklerini dile getirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Gül, "Geçtiğimiz yıllara göre biraz daha farklı bir Adanaspor kimliğiyle bu yıl sahada olacağız. Yeni bir felsefe inşa etmeye çalışıyoruz. Bir kimlik sahibi olmaya çalışıyoruz. Bu işler kolay olmuyor, zahmetli geçiyor. Biz de gereken zahmeti ve emeği veriyoruz. Futbolcularımız ve camiamız çok motive durumda. Artık başarıyı çok isteyecek noktada. Kamp dönemi ve bugüne kadar gelen süreci en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Gül, Bursaspor maçıyla yeni sezona başlayacaklarını anımsatarak, "Bursaspor, zorlu bir süreçten geçti. Transfer döneminde ciddi bir çalışma örneği gösterdiler ve transfer tahtasını açtılar. Şu an ciddi transferleri var. Geçen seneden kalan önemli oyuncuları var. Zor bir maç olacaktır. Sonuç itibarıyla deplasmanda oynayacağız. Biz de bunun bilinciyle maça hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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Adanaspor Teknik Direktörü Gül: "Yeni bir felsefe inşa etmeye çalışıyoruz" - Haberler Spor
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