Adanaspor, teknik direktör Yunus Murat Ceylan ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Yunus Murat Ceylan ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Yunus Murat Ceylan ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yunus Murat Ceylan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Yunus hocamıza verdiği emekler için teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Adanaspor ligde, 21 puanla 11. sırada bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu