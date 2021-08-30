Adanaspor, sportif direktör Hakan Hacıbektaşoğlu ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, sportif direktör Hakan Hacıbektaşoğlu ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, sportif direktör Hakan Hacıbektaşoğlu ile yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuzda sportif direktör olarak görev yapan Hakan Hacıbektaşoğlu ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Çok iyi bir Adanasporlu olan ve geçmiş dönemde turuncu beyazlı forma altında başarılı bir süreç geçiren Hacıbektaşoğlu'na verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı