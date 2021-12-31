Adanaspor son 5 sezonun en iyi puanını topladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adanaspor son 5 sezonun en iyi puanını topladı

Adanaspor son 5 sezonun en iyi puanını topladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor ligin ilk yarısını 8. sırada tamamlayarak son 5 sezonun en iyi puanını topladı.

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor ligin ilk yarısını 8. sırada tamamlayarak son 5 sezonun en iyi puanını topladı.

Ligin ilk yarısında 7 galibiyet 5 beraberlik 6 mağlubiyet alan Adanaspor 26 puan kazandı. Turuncu beyazlı takım Süper Lig'den düştüğü 2016-2017 sezonu sonrası oynadığı 5 sezonda düştüğü ilk sezon ve oynanan bu sezonda aynı puanı topladı. Düştüğü ilk sene ilk yarıyı 5. sırada 26 puanla tamamlayan Adanaspor, 2018-2019 sezonu ilk yarıda 19 puanla 11, 2019-2020 sezonu 12 puanla 17, geçtiğimiz sezon ise 21 puanla 11. sırada tamamladı. Turuncu beyazlılar bu sezon oynadığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Adanaspor, Süper Lige çıktığı 2015-2016 sezonunda ilk yarıyı 3. sırada 27 puanla tamamlamıştı. - ADANA

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktörlüğe Francesco Farioli getirildi

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktörlüğe Francesco Farioli getirildi

 Fenerbahçe milyarlık kayıplarının telafisi için ilk adımı attı! TFF'ye sürpriz kupa başvurusu

Fenerbahçe milyarlık kayıplarının telafisi için ilk adımı attı! TFF'ye sürpriz kupa başvurusu

 Beklenmedik veda! Alanyaspor ile Bülent Korkmaz yolları ayrıldı

Beklenmedik veda! Alanyaspor ile Bülent Korkmaz yolları ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title