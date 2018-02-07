Adanaspor Seri Galibiyetler Peşinde

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, 12 Şubat Pazartesi günü sahalarında karşılaşacakları Gazişehir Gaziantep'i yenip galibiyet serisi başlatmak istediklerini bildirdi.

Özköylü, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 21. haftasında sahalarında hayati önem taşıyan bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti.

Geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor karşısında etkili ve baskılı bir futbol oynadıklarını, net pozisyonlara girdiklerini ancak verilmeyen penaltıları yüzünden maçı 1-0 kaybettiklerini savunan Özköylü, şunları kaydetti:

"Bizim düşüncemiz, sahada bize karşı olan bütün olumsuz faktörleri yenmek. Her hafta performansını artıran bir Adanaspor var. Adanaspor, bu ligin tartışmasız en iyi takımları arasındadır. Bu durumu ne yapıp edip düzelteceğiz ve artık çıkışa geçeceğiz. Sahamızda Gazişehir Gaziantep ile oynayacağımız karşılaşmayı kazanıp seri galibiyetler almak istiyoruz. Taraftarımızın bu önemli maçta bizi yalnız bırakmamalarını ve bize destek vermelerini istiyoruz. Ben bu oyuncu grubuna güveniyorum ve inanıyorum. Gazişehir Gaziantep maçında sarı kart cezalısı Bekir Yılmaz dışında sakat veya cezalımız yok."