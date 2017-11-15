Adanaspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Etti

Adanaspor, TFF 1.Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Adanaspor, Çatalan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yaptı. Turuncu-beyazlı oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde ise tam saha ve dar alanda Samsunspor maçının taktiği üzerinde durdu. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.



Adanaspor, Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını yarın Çatalan Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA