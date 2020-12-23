Adanaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Adanaspor - Menemenspor maçı hangi kanalda?

23 Aralık'ta oynanacak olan, Adanaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Adanaspor - Menemenspor maçı hangi kanalda?