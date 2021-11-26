Adanaspor maçının yardımcı hakeminde değişiklik - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adanaspor maçının yardımcı hakeminde değişiklik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Adanaspor maçının yardımcı hakeminde değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak olan Yılport Samsunspor - Adanaspor maçının yardımcı hakemi Oğuz Terzi'nin trafik kazası geçirmesi nedeniyle maçta görev alamayacağını ve yerine Abdullah Uğur Sarı'nın görevlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak olan Yılport Samsunspor - Adanaspor maçının yardımcı hakemi Oğuz Terzi'nin trafik kazası geçirmesi nedeniyle maçta görev alamayacağını ve yerine Abdullah Uğur Sarı'nın görevlendirildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak olan Yılport Samsunspor-Adanaspor A.Ş. maçında yardımcı hakem değişikliği yapıldı. Yaşanan bir trafik kazası nedeniyle, müsabakada Oğuz Terzi'nin yerine Abdullah Uğur Sarı görevlendirildi" denildi.


Fatih Terim'e 5 maç ceza

Fatih Terim'e 5 maç ceza

 Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluş ve TFF'ye yaylım ateşi: Görüntüleri silmişler

Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluş ve TFF'ye yaylım ateşi: Görüntüleri silmişler

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title