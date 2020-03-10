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Adanaspor maçının ardından - Demirbakan/Avcı

TFF 1. Lig'in 27. haftasında kendi sahasında oynadığı Adanaspor'u 2-1 yenen Boluspor'un teknik sorumlusu Tamer Avcı, kendilerine lazım olan 3 puanı aldıklarını söyledi.

10.03.2020 17:53 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:56
Adanaspor maçının ardından - Demirbakan/Avcı

TFF 1. Lig'in 27. haftasında kendi sahasında oynadığı Adanaspor'u 2-1 yenen Boluspor'un teknik sorumlusu Tamer Avcı, kendilerine lazım olan 3 puanı aldıklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alttaki 2 takımın zorlu bir müsabakası olduğunu belirtti.

Böyle ortamlarda futbol oynamanın çok zor olduğunu vurgulayan Avcı, "Bir de oyunun başında geriye düştük. İlk yarı gerçekten kötü oynadık. Devre arasında gerekli konuşmalarımızı yaptık. Sağ olsunlar oyuncularımız özverili mücadeleyi bırakmadan sonuna kadar mücadeleye devam ettiler." şeklinde konuştu.

Avcı, karambolden buldukları ilk golün ardından ikinci golü de attıktan sonda rahatladıklarına işaret ederek, "Skoru da koruyarak maçı kazandık. Bize 3 puan gerekiyordu, 3 puanı aldık. Rakibimize de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Bu galibiyeti de taraftarlarımıza armağan ediyoruz." dedi.

Bir basın mensubunun bundan sonraki maçlara yönelik sorusuna Avcı, "Fikstürü hesap edemiyoruz. Tek tek gitmeye çalışıyoruz çünkü acil puanlara ihtiyacımız var. Kazanmak istiyorsun, rakibe bakmıyorsun şu anda ama bundan sonra bakacağız." yanıtını verdi.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan da topu Boluspor'a vererek oynadıklarını belirterek, "Kaptığımız toplarla pozisyon yarattık. Onlarla ne derece başarılı olduk bilemiyorum. Pozisyonlar bulduk, olmadı. Oyunda hakem öne çıktı. Her zaman olduğu gibi hakem bu hafta da konuşulacak." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'de de VAR olması gerektiğinin altını çizen Demirbakan, şöyle devam etti:

"Bizim bu liglerde de VAR'ın olması lazım. Şu anda VAR olsa bundan önceki 2 maçımız da lehimize bitebilirdi. Verilmeyen penaltılarımız var. Bugün de aynı oldu. Bu hakemin hatası. Bir de kendi öz eleştirimizi yaparsak bizim de kaçırdığımız basit atılması gereken goller vardı. Olmadı."

Demirbakan, Boluspor'un direkt oynadığını ve kendilerine baskı yaptığını vurgulayarak, "Çıkamadık oradan. O alanı terk edemedik. O hatayı yaptık. Onu galibiyeti koruma telaşına bağlıyorum ben. Boluspor'un oyununu ve doldur boşalt yapmasını da mağlubiyetten kurtulma arzusuna bağlıyorum. Bundan sonraki maçlarda biraz daha iyi oynamamız lazım kazanmamız için." şeklinde konuştu.

Adanaspor maçının ardından - Demirbakan/Avcı

Kaynak: AA

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Adanaspor maçının ardından - Demirbakan/Avcı

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