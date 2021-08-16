Bursaspor-Adanaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, sonuçtan dolayı üzgün olduklarını, yeni oyunculardan dolayı eksiklikler yaşadıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, sonuçtan dolayı üzgün olduklarını, yeni oyunculardan dolayı eksiklikler yaşadıklarını söyledi.

Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk maçı kazanmak istediklerini, bireysel hatadan gol yediklerini ifade etti.

Çabuk reaksiyon gösterip eşitliği sağladıklarını ve baskı kurduklarını vurgulayan Er, şöyle konuştu:

"Bazı eksikliklerimiz vardı, devre arasındaki değişikliklerle daha baskılı oynamayı düşünüyorduk. Üçüncü bölgede çok zayıf kaldık. Üretkenliğimiz hiç yoktu, rakibe pozisyon vermedik ama biz de pozisyona giremedik. Yeni bir takımız, yeni arkadaşlarımız var. Fiziksel hazırlığımız çok iyi değil, Erzurumspor maçına kadar bu süreci çok iyi değerlendireceğiz. Birçok oyuncumuz takımlarında kamp geçiremedi. Fiziksel olarak eksiklikler var, bizim için bir süre lazım. Bu süreyi minimum kayıpla geçirmemiz gerekiyor. Araya kadar maksimum puanı almaya çalışacağız. Oyuncuların birbirini tanıması 8. 9. haftaları bulacak."

"Oyuncularımız yeni olduğu için maç eksikliği vardı"

Adanaspor Teknik Direktörü Yılmaz Akbaşlı ise iki tarafın da genç ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

İki tarafa da maçın gidip geldiğinin altını çizen Akbaşlı, "Tecrübe oynayarak kazanılır, oyuncularımız yeni olduğu için maç eksikliği vardı. Eksikler giderilince takım daha mükemmele doğru gidecek. Takımı üst sıralara taşımak için elimizden geleni yapacağız, Adana'ya da bu yakışır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin