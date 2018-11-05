Adanaspor Maçını Kazanmamız Gerekiyor"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ligin 12. haftasında Adanaspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Altıparmak, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiğinden beri 3. maçını geride bıraktığını ve bu süre içerisinde de iyiye giden bir grafik yakaladıklarını belirtti.

Özellikle son 2 maçtaki oyun ve skorun kendisini memnun ettiğini dile getiren Altıparmak, "Bu skorlar zaten gelecek. Bizim için daha önemli şey, oynadığımız futbol. Bu anlamda da iyi bir çıkışımız var. Oyun sistemimiz üzerine daha fazla çalışıp çıkışı daha iyi yerlere getireceğiz." dedi.

Altıparmak, deplasmanda yapacakları Adanaspor maçının hazırlıklarının iyi geçtiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Rakibimizin puana ihtiyacı var. Aslında ligdeki herkesin puana ihtiyacı var. Çünkü üsttekiler daha yukarıya tutunmak, aşağıdakiler de potadan çıkmak istiyor. Biz maç maç gidiyoruz. Adana deplasmanı milli maç arasından önceki son karşılaşma. Çünkü milli maç arasında takıma yeni bir yükleme yapacağız. Şu ana kadar yaptığımız her şey iyi gidiyor. Adanaspor maçı mutlak kazanmamız gereken bir maç. Biz rakibin futboluna veya durumuna bakmadan futbol oynuyoruz. Aynı anlayışla hedefimiz, Adanaspor maçından 3 puanla dönmek. Bunu yapacak kalitemiz ve gücümüz var."

Çok kaliteli isimlerden kurulu bir takıma sahip olduklarını aktaran Altıparmak, "Biz daha yolun başındayız. Çok fazla havaya girmemek lazım. Neticede daha 2 maç kazandık. Lig uzun bir maraton. Bu maratonda da iyi gidiyoruz ama kötü günlerimiz de olabilir. Bunu bilerek birlik ve beraberliğimizi sağlamalıyız. 3 haftalık periyoda baktığımızda iyi durumdayız. Geride kalan süreçte hatalarımız da oldu ama bunların üzerine daha fazla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ligin 12. haftasında 9 Kasım Cuma günü Adanaspor'a konuk olacak Gaziantep temsilcisi, hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Tam kadro başlayan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalarıyla devam etti.