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Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor

Adanaspor ligde kalma inancını kaybetmedi

TFF 1. Lig'de küme düşme potasında bulunan Adanaspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, kalan 7 haftada alacakları iyi sonuçlarla lige tutunabileceklerine inanıyor.

13.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:10
Adanaspor ligde kalma inancını kaybetmedi

TFF 1. Lig'de küme düşme potasında bulunan Adanaspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, kalan 7 haftada alacakları iyi sonuçlarla lige tutunabileceklerine inanıyor.

Teknik direktör Coşkun Demirbakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Boluspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldıklarını anımsattı.

Maça kazanmak için çıktıklarını ancak hakem hataları nedeniyle bunu başaramadıklarını savunan Demirbakan, "Bizim de hatalarımız var ama hakem hataları hep bizim aleyhimize gelişti ve skora etki etti. Dilerim hakemler bundan sonra daha dikkatli olur." dedi.

Demirbakan, pazar günü sahalarında Keçiörengücü ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Sakin olmamız lazım. Panik yapmamak lazım. Sakin kafayla bir şeyler yapabiliriz. Eğer kendimizi gerersek yapabileceklerimizi de yapamayız. En azından kalan 7 maçta bunu yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Ankara ekibinin iyi ve kaliteli bir takım olduğunu aktaran Demirbakan, "Bizim için zor bir maç. Rakip, zincirdeki en zayıf halka kadar sağlamdır. O zayıf halkayı bulursak neticeyi lehimize çevirebiliriz. Taraftara da teşekkür ediyorum. Benim buraya gelmeme de vesile oldular, vefalılar." diye konuştu.

"Prestij ve kariyer her şeyden önemlidir"

Demirbakan, sakatlıklar ve diğer eksikler hakkında bilgi vererek, takım planlamasının Türkiye'de yanlış yapıldığını, devamlılığı olan oyuncuların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Tüm olumsuzluklara rağmen ligde kalacaklarına inandıklarını aktaran Demirbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim oynarsa oynasın ben futbolcularımın yapacağına inanıyorum. Onlar da bana inansın. Bu zor şartlarda, kısıtlı imkanlarla bu işin üstesinden gelmeye çalışacağız. Bunda, rakibimizin de alacağı neticeler önemli. Ben puan barajıyla falan ilgilenmiyorum. Neden? Çünkü birkaç rakip var onların da performansları önemli. 3 maç, 5 maç üst üste yenilebilirler. Rakiplerimiz ona da müsait takımlar. Önemli olan bizim kazanmamız. Biz kazanalım, rakipler ne yaparsa yapsın."

Demirbakan, oyuncularıyla bir konuşma yaptığını anlatarak şunları kaydetti:

"Oyuncularımın hepsine, 'İnanmayan varsa bugünden itibaren bıraksın. Ben inanıyorum, inanan varsa benim gibi devam ediyoruz. İnanmayan varsa hiç boşuna uğraştırmasın, diğer inanan arkadaşlarına zararı olmasın.' dedim. 7 maçımız var, prestij ve kariyer her şeyden önemlidir. Para bugün var yarın yok. İnsanın kariyeri ve prestiji ön plandadır. Ben istiyorum ki hepsi benim gibi düşünüyordur. Matematiksel olarak şansımız devam ettiği müddetçe hiçbir şey yok. Bu camiaya inşallah faydalı olurum, elimden geleni yapacağım. Bunu birlikte yapmamız lazım. Umduğum gibi olursa birkaç seri galibiyetle futbolcuların öz güveni de gelir."

Kaynak: AA

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