Adanaspor, Keçiörengücü maçına hazır

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında, yarın deplasmanda yapacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

09.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:00
Adanaspor, Keçiörengücü maçına hazır

, TFF 1. Lig'in 11. haftasında, yarın deplasmanda yapacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-beyazlılar, Tesisleri'nde, teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmana, sakatlığı süren Emeka Eze, Giorgi Arabidze ve Hakan Barış katılmadı.

Hazırlıklarını tamamlayan Adanaspor, bugün kara yoluyla Ankara'ya gidip konaklayacağı otelde kampa girecek.

Keçiörengücü ile Adanaspor, yarın saat 14.00'te Ankara Aktepe Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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