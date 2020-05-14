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Adanaspor kaleci antrenörü Sefer Hakan Olgun istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kaleci antrenörü Sefer Hakan Olgun'un istifa ettiğini bildirdi.

Adanaspor kaleci antrenörü Sefer Hakan Olgun istifa etti
14.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:50

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kaleci antrenörü Sefer Hakan Olgun'un istifa ettiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci antrenörü Olgun'un yönetim kuruluna istifasını sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz kaleci antrenörü Sefer Hakan Olgun, dün gece yönetim kurulumuza 'Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle manevi olarak etkilendiğini ve ailesinin yanında olmak istediğini' bildirerek kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını beyan etmiştir. Adanaspor ailesi olarak bu kararına saygı gösterdiğimizi belirtir, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Kaynak: AA

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