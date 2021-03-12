Adanaspor "gol yeme" sorununu çözmek istiyor
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Adanaspor "gol yeme" sorununu çözmek istiyor

12.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:36
Adanaspor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Emrah Bayraktar, "gol yeme" sorunlarını çözmek istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Emrah Bayraktar, "gol yeme" sorunlarını çözmek istediklerini söyledi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında 1-1 sonuçlanan Aydeniz Et Balıkesirspor maçına 3 puan için çıktıklarını ancak bunu başaramadıklarını ifade etti.

Balıkesirspor'a karşı puan ve ikili averajda önde olduklarını aktaran Bayraktar, şöyle konuştu:

"Çalışmamıza rağmen duran toplarda sürekli kafa vuruşlarını onlar yaptı ki bunlardan biri golle sonuçlandı. Ligde genelde 200 küsur pas ortalamasıyla oynuyorduk. Geçen yıl daha da düşüktü belki. İlk defa 2 yıl sonunda rakipten 3 kat fazla 600'e yakın pas sayısına ulaşmak, topa sahip olmak önemlidir. İstatistikler her şeyi anlatmaz ama size bir şey verir. Topa ne kadar sahip olursanız rakibi de o denli yormaya ve oyuna hükmetmeye başlıyorsunuz. Pas yapmak, topa hükmetmek iyiydi."

"Her oynadığımız maç bize bir ders oluyor"

Emrah Bayraktar, takımda geliştirmeleri gereken konular üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Oyuncu grubuyla bir aydır çalışıyorum. Her oynadığımız maç bize bir ders oluyor. Oynadığımız maçtan çıkarımlarımızla ondan sonraki hafta bir şeyi inşa ediyoruz. Geldiğim haftadan sonra gelişen oyun beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Oynadıkları maçlardaki yüksek performansın karşılığını alamadıklarını anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Biz kazanmak için oynuyoruz. Sorunumuz gol yemek. Gol yeme sorununu çözebilsek bir şekilde pozisyon buluyoruz, gol atıyoruz. Deplasmanda 2 gol atıyoruz öne geçiyoruz, basit hatadan gol yiyoruz. Burada son dakikalarda gol atıyorum ama basit gol yemişim. İşin bir kısmını çözdük ama diğer kısmıyla ilgili zamana ve çalışmaya ihtiyaç var. Bunlar da kolay değil."

Bayraktar, 14 Mart Pazar günü deplasmanda yapacakları Menemenspor maçını kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.

Ligde topladığı 27 puanla 13. sırada bulunan turuncu-beyazlılar, 37 gol yemelerine karşın rakip fileleri 35 kez havalandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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