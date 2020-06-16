Adanaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, 19 Haziran Cuma günü deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, 19 Haziran Cuma günü deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Akdeniz ekibi, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleri ve ardından yapılan koşuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. Şut çalışması ve çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren çalışmalara, Mbilla Etame sakatlığının ardından ilk kez katıldı.

Giresunspor ile Adanaspor, cuma günü saat 20.00'de, Giresun Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA