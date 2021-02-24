Adanaspor-Giresunspor maçının ardından
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Adanaspor-Giresunspor maçının ardından

24.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:42
Adanaspor-Giresunspor maçının ardından

TFF 1. Lig'de konuk ettiği lider Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Emrah Bayraktar, "Bunu bir kayıp olarak görmeyeceğiz, ders olarak önümüze koyacağız." dedi.

TFF 1. Lig'de konuk ettiği lider Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Emrah Bayraktar, "Bunu bir kayıp olarak görmeyeceğiz, ders olarak önümüze koyacağız." dedi.

Bayraktar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir seri yakalamış, gol yemeyen lider takımla oynadıklarını belirtti.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını düşündüklerini ancak erken yenilen gol ve kaleci Goran Karacic'in rahatsızlanmasının konsantrasyonlarını bozduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyuna tutunmak, oyunu çevirmek istedik, oyunu kabullenmemeye çalıştık. Son haftalarda zor bir fikstürün içinden geçiyoruz. Oynadığımız takımların tamamı ilk 5-6 içinde bulunan ve ilk 6 hedefi olan kuvvetli ekipler. Bizim de amacımız bu süreç içinde olabildiğince çok puan toplamak. Puan aldığımız maçlar da oldu ama bugün Giresunspor'a karşı mağlup olduk.

Giresunspor belki bizim ligdeki rakibimiz değil ama buradan kazanacağımız bir puan bile bizim için çok değerli olabilirdi. Önümüze bakacağız. Bizim adımıza birkaç hafta sonra hedef maçlar başlayacak. Ligdeki rakiplerimize karşı oynayacağımız maçlar başlayacak. Her zaman söylediğim gibi kaybetmiyoruz, bundan bir ders çıkarıyoruz. Bunu bir kayıp olarak görmeyeceğiz, ders olarak önümüze koyacağız. İlerleyen haftalarda daha iyi olmaya çalışacağız."

Bayraktar, kaleci Karacic'in durumuyla ilgili soru üzerine, "Ben de bilmiyorum. Şimdi hastaneye geçeceğim, durumuyla ilgili net bilgi alacağım." ifadelerini kullandı.

Ümit Şengül: "Oyuna hükmeden taraf bizdik"

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, bugün zor deplasmanlarından birinde oynadıklarını belirtti.

Rakibi maçın öncesinde çok iyi analiz ettiklerini ve stratejilerini belirlediklerini aktaran Şengül, şunları kaydetti:

"Maçın başından sonuna oyuna hükmeden taraf bizdik. Maçı kazanmayı da sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Yine önemli bir galibiyet aldık. Üst üste 12'nci galibiyetimize ulaştık. 16 maçtır kaybetmiyoruz ama her şeyden öte her maçımızda mücadele ediyoruz, savaşıyoruz ve kazanma odaklıyız. Önümüzdeki 3-4 maçı daha kazanırsak Süper Lig hedefine biraz daha yaklaşacağız. Bunun da bilincindeyiz. Durmak, gevşemek yok, mücadeleye devam."

Şengül, hafta sonu sahalarında Altay ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Bu takım her şeyi hak ediyor. Oynuyor, oynatıyor. Son haftalarda takım hakkında kazanmamıza rağmen eleştiriler vardı. Bugün o eleştirilerin de ne kadar yersiz olduğunu gördük. Giresunspor takımı sahaya hükmeden taraftı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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